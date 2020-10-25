Назван фактор появления биполярного расстройства и агрессии

Москва, 25 октября. Ученые Университета Колорадо назвали фактор появления биполярного расстройства и агрессии, передает TV BRICS.

Исследователи выяснили, что фруктоза, превращающаяся в глюкозу, может негативно влиять на поведение человека.

Это обосновано эволюцией человека. Образованная в результате метаболизма фруктоза направляет энергию человека на поиск пищи. Похожая реакция наблюдается у человека при голодании. Глюкоза способна стимулировать человека на принятие риска, импульсивность, стремление к новизне, быстрое принятие решений и агрессивность. При высоком потреблении сахара процесс запускается в активном режиме и может привести к импульсивному поведению — от СДВГ до биполярного расстройства.

Раньше фруктоза помогала человеку выжить, но сейчас может навредить из-за ее высокого содержания в рационе западного человека.

"Мы не обвиняем сахар в агрессивном поведении, а скорее отмечаем, что он может быть одним из факторов", — отметил один из авторов исследования.

Ранее диетолог рассказала, чем грозит употребление продуктов со скрытым сахаром. По мнению врача, взрослым необходимо полностью отказаться от потребления кондитерских изделий, заменив их фруктами и более полезными продуктами.