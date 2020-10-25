Пассажирский автобус опрокинулся на трассе «Вилюй» под Иркутском

Иркутск, 25 октября. Междугородный пассажирский автобус перевернулся на трассе "Вилюй" в Иркутской области. В результате травмы получил пожилой пассажир. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

По данным регионального ГУ МВД, автобус, на борту которого находилось 27 пассажиров и два водителя, следовал из Иркутска в Усть-Кут. Около 05.30 мск по неустановленным пока причинам автобус опрокинулся. Инцидент произошел на 412 километре трассы. В результате травмы получил один 64-летний пассажир.

На место ЧП прибыли инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа регионального СУ СК РФ. Идет проверка по признакам преступления по ст. "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

После аварии пассажиры смогли добраться до места назначения с места ДТП.