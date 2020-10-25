Ереван сообщил о продолжении столкновений в Карабахе

Ереван, 25 октября. Представитель МО Армении сообщила, что бои в Нагорно-Карабахской Республике продолжаются.

Пресс-секретарь Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что на территории НКР продолжаются бои и обстрелы с азербайджанской стороны.

"В настоящее время на всех направлениях линии фронта идут бои локального значения. Подразделения Армии обороны Арцаха (самоназвание НКР — прим.) продолжают операции по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника", — указала представитель ведомства в сообщении.

Азербайджан пока никак не комментирует сообщение Армении. Напомним, что с 10 октября в регионе вступил в силу режим прекращения огня, однако стороны конфликта неоднократно сообщали, что фактические боевые действия в регионе продолжаются.



Новый виток карабахский конфликт получил 27 сентября, когда Ереван сообщил о начале наступательной операции азербайджанских войск на всей линии фронта. По информации МО Армении, Азербайджан подверг артобстрелу мирные поселения республики и город Степанакерт, что повлекло за собой жертвы среди гражданских лиц. После этого Армения и Азербайджан ввели на своей территории военное положение и всеобщую мобилизацию. Ряд стран, таких как Россия и Франция, призвали стороны к мирному урегулированию конфликта. Турция поддержала действия азербайджанской стороны.