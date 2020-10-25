Пентагон разместит в океанах сеть датчиков для сбора данных

Вашингтон, 25 октября. Пентагон планирует покрыть моря и океаны сетью специальных датчиков для сбора данных в научных и военных целях, передает Ferra.ru.

По данным портала, американские специалисты работают над проектом «Океан вещей» (Ocean of Things). В рамках проекта создаются специальные дрейфующие буи с огромным количеством датчиков. Также буи оснащены микрофонами и видеокамерами. К настоящему моменту американские военные разместили в бухтах Южной Калифорнии и Мексиканском заливе более 1,5 тысячи таких буев. В ближайшее время будут изготовлены еще около 10 тысяч буев.

Ранее стало известно, что США намерены увеличить число ракет средней и меньшей дальности до уровня России и Китая. Кроме того, Пентагон планирует создать новые вооружения для космоса, чтобы противостоять России и Китаю на околоземной орбите.