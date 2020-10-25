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Пингвины "приняли участие" в местных выборах на Украине

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Пингвины «приняли участие» в местных выборах Украины

Киев, 25 октября. Участница украинской экспедиции в Антарктиде выложила фотографию пингвинов, которые выстроились в очередь на острове Галиндез. Соответствующая запись появилась в Facebook.

Сотрудница антарктической станции сообщила, что на острове "движуха по полной программе". Примечательно, что 25 октября на Украине проходят местные выборы. Некоторые пользователь социальной сети шутливо ответили, что пингвины стоят в очереди на избирательный участок. Некоторым захотелось присоединиться к такой очереди, а не стоять на украинских участках для голосования.

Пингвины "приняли участие" в местных выборах на Украине

Избирательный процесс на Украине стартовал 25 октября. Жителям страны также нужно будет ответить на вопросы, которые ранее анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

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