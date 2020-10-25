Врач посоветовал США готовиться к 100 тысячам случаев COVID-19 в сутки

Вашингтон, 25 октября. Американцам следует готовиться к 100 тыс. случаев коронавируса в сутки, заявил эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Уильям Хезелтайн.

Есть несколько факторов, способствующих активизации инфекции. Среди них американский специалист выделил приближающиеся холода, сезон гриппа и предстоящие праздники. Такой показатель, как 100 тыс. новых случаев коронавируса, напугает американцев и убедит их носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию, добавил Уильям Хезелтайн, пишет The Daily Beast.