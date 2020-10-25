Цискаридзе: Все, что я видел и слушал в Большом театре, не выдерживает критики

Прославленный артист балета Николай Цискаридзе раскритиковал постановки Большого театра. Он отметил, что их качество упало с музыкальной и нравственной точки зрения. По мнению Цискаридзе, зритель, который платит немалые деньги на билеты в Большой театр, должен видеть достойные спектакли. Подробнее — в материале ФАН.

Напомним, оперная певица Анна Нетребко опубликовала в социальных сетях видео с отрывками постановки "Манон Леско", которая была показана в Большом театре. Однако ее подписчики были шокированы увиденным. Часть интернет-пользователей назвала постановку "кошмаром" и "извращением", отметив, что в Большом театре показали "бесстыдство".

Люди были в ужасе от появления обнаженной актрисы, "завернутой" в газеты, и бодибилдера с большими вживленными в грудь имплантами. Зрители усмотрели в таком образе героев истории Антуана Франсуа Прево насмешку над классическим произведением.

"Какой позор... Большой театр действительно стал означать боль. И позорище", — написал один из подписчиков Нетребко.

Звезда балета Николай Цискаридзе разделил мнение пользователей Сети о показанном в спектакле. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что все происходящее в Большом театре с художественной точки зрения уже требует общественной огласки.

"Я не видел эту постановку и смотреть не собираюсь. К сожалению, все, что последнее я видел и слушал в Большом театре, не выдерживает критики ни с нравственной, ни с музыкальной точки зрения. Это я говорю как меломан и как зритель, а не только как человек, который вырос в этом театре. А зритель, который платит очень большие деньги для того, чтобы попасть туда официально, имеет право требовать качества. Так или иначе, билеты туда стоят заоблачных [денег] уже давно", — заявил Цискаридзе.

Объясняя свое отношение к постановкам в Большом театре, артист процитировал слова великой певицы ХХ века Джоан Сазерленд:

"К сожалению, настало время, когда люди забыли, что в опере самое главное — хорошо петь".

«Сейчас все занимаются какими-то переосмыслениями сюжетов и всякой ерундой. Под это всегда списываются большие деньги. Понятие «режиссерская опера» уже давно стало насмешкой. К сожалению, в Большом театре это уже давно происходит. Люди кричат и пишут, но никто на это не обращает внимание», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал о травле Анастасии Волочковой руководством Большого театра. Звезда балета сообщил, что его самого пытались втянуть в травлю известной балерины, но он отказался.