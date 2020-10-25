Глава UFC рассказал о травме Нурмагомедова перед боем с Гейджи

Вашингтон, 25 октября. Президент UFC Дана Уайт рассказал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов перед боем с американцем Джастином Гейджи получил серьезную травму. Слова главы организации передал в Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

По словам Уайта, зрителям очень повезло, что поединок между спортсменами все-таки состоялся. Он объяснил, что Нурмагомедов за три недели до боя попал в больницу с переломом ноги.

"У него были сломаны два пальца и одна кость на ступне. Об этом мне рассказали в его команде", — пояснил глава UFC.

Нурмагомедов провел бой с Гейджи на турнире UFC 254, который проходил на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Россиянин одержал победу, а после поединка объявил о завершении профессиональной карьеры. По его словам, причиной такого решения стала смерть его отца — Абдулманапа Нурмагомедова.

Боец ММА и блогер Артем Тарасов считает, что Нурмагомедов принял правильное решение, завершив карьеру на пике формы.