Взрыв танкера в Азовском море расследует СК РФ

Москва, 25 октября. По факту взрыва на танкере в Азовском море возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов", который вчера прогремел в акватории Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В комитете отметили, что ЧП произошло по причине нарушения техники пожарной безопасности.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают сотрудники СК и криминалисты.



В настоящее время корабль находится на плаву, несмотря на повреждения. Напомним, 24 октября в акватории Азовского моря прогремел взрыв. Трех человек из экипажа выбросило за борт, еще десятерых спасло проходящее мимо судно "Сириус". По предварительным данным, взорвались пары нефтепродуктов. Источник в экстренных службах региона добавил ТАСС, что угрозы повторного взрыва после буксировки судна "Генерал Ази Асланов" нет, оно находится на плаву.