Биологи добились повышения урожайности помидоров с помощью «обмана»

Москва, 25 октября. Биологи нашли способ "обманом" повысить урожайность помидоров, соединив черенок одного томата с корнем другого, набор эпигенетических меток которого изменен искусственным путем.

Соответствующая статья с описанием исследования опубликована в научном журнале Nature Communications. С помощью таких эпигенетических меток помидор считает, что пережил засуху, приспосабливается к непогоде и передает эту информацию следующим поколениям. Также выяснилось, что растения начали плодоносить лучше на 35%.

По словам профессора Пенсильванского университета в США Салли Маккензи, подобное можно повторить с любым растением.

"Наше исследование стало большим прорывом в эпигенетике: теперь ее можно использовать для улучшения урожайности. Более того, в будущем с помощью эпигенетики мы сможем защищать леса от последствий глобального потепления", — заявила профессор.

Авторы исследования отметили, что работа практически всех генов зависит как от их структуры, так и от "упаковки" той части нити ДНК, в которой они находятся. Большое значение имеет и взаимодействие с соседними сегментами генома.

В исследовании сказано, что ученые за последнее десятилетие открыли множество клеточных механизмов, повышающих или понижающих активность генов. Такие "дирижеры" генетической активности помогают организмам быстрее приспособиться к новым условиям обитания или гибко поменять поведение в ответ на новые факторы.