Нижняя Ольховка, 25 октября. Начальник медицинской службы батальона 80-й бригады ВСУ сжег медпункт, чтобы украсть медикаменты для лечения коронавирусной инфекции. Инцидент произошел в подконтрольном Украине Станично-Луганском районе.

Медицинский пункт 1-го десантно-штурмового батальона 80-й бригады загорелся 23 октября в районе села Нижняя Ольховая. В итоге был установлен факт умышленного поджога двумя военнослужащими батальона.

Военные совершили поджог, чтобы скрыть недостающие медикаменты, предназначенные для лечения коронавирусной инфекции. Во время обыска представители Народной милиции обнаружили 500 коробок с лекарствами, медпрепаратами и оборудованием, которые спрятали в подвальном помещении медпункта.