Ученые раскрыли эффективность плазмы переболевших COVID-19 при лечении вируса

Москва, 25 октября. Плазма переболевших коронавирусом людей оказалась бесполезной при лечении болезни, пишет научный журнал BMJ.

Индийские ученые проанализировали состояние 464 взрослых пациентов с COVID-19 средней тяжести, передает издание. Почти половине из них помимо стандартных лекарств давали плазму крови переболевших коронавирусной инфекцией. Остальных лечили только обычными методами. Смертность в обеих группах оказалась примерно одинаковой.

"Связь плазмы крови, полученной от выздоровевших людей, с замедлением прогрессирования заболевания до серьезного протекания COVID-19 и общей летальности не выявлена", — подытожили исследователи.

Ранее врач назвал самые опасные диагнозы во время пандемии коронавируса. Он заявил, что в опасности оказались люди с инсультом или онкологией. Это связано с нагрузкой на врачей, вызванной коронавирусом.