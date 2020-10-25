Эксперт оценил вероятность взлета доллара выше 80 рублей

Москва, 25 октября. Могут ли позиции доллара в отношении рубля усилиться, рассказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Позиции рубля могут достигать уровня в 80-82 руб. во время предвыборной гонки в США. До 3 ноября ожидается "серьезная болтанка", предупредил эксперт. Также на ослабление российский валюты влияют нефтяные котировки и вторая волна коронакризиса. Жуковский не исключил, что до периода январь-февраль стоимость рубля может выйти на новый исторический минимум.

Кроме того, финансист не исключил, что ожидается скачок цен на золото и биткоин. Это объясняется поиском новых активов инвесторами, на фоне производства новых партий валют мировыми центробанками. Только в США было напечатано почти 7 трлн долларов, подчеркнул эксперт.