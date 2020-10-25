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Боец ММА Шлеменко назвал "паузой" уход Нурмагомедова из карьеры

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Шлеменко назвал "паузой" уход Нурмагомедова из карьеры
Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко считает, что Хабиб Нурмагомедов в бою с американцем Джастином Гэтжи в очередной раз показал свое превосходство. По его словам, сейчас у спортсмена самое подходящее время, чтобы сделать паузу в карьере, но не уйти из нее навсегда. Подробнее — в материале ФАН.

Ранее Хабиб Нурмагомедов после поединка с Джастином Гэтжи заявил, что завершает свою спортивную карьеру. В субботу в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире лиги смешанных единоборств UFC 254 он за счет удушающего приема "треугольник" во втором раунде победил своего соперника и в третий раз защитил чемпионский пояс UFC. В статистике бойца 29 побед в 29 боях, из них 13 — в UFC.

 В интервью Федеральному агентству новостей Александр Шлеменко отметил, что Нурмагомедов провел отличный бой и всех им сильно удивил. 

"В очередной раз Хабиб показал свое превосходство. Более того, этим боем он застолбил за собой звание бойца pound-for-pound (лучший боец. — Прим. ФАН)", — сказал Шлеменко.

Шлеменко назвал "паузой" уход Нурмагомедова из карьеры

 Боец подчеркивает, что решение уйти из ММА у Нурмагомедова зрело уже давно. Как объясняет собеседник ФАН, он сам говорил, что в 30 лет хотел бы завершить карьеру. Однако спортсмен выходил на октагон еще дольше, замечает эксперт. 

"Для меня это решение не стало удивительным. Я считаю, что сейчас самое подходящее время в его случае, чтобы сделать паузу [в карьере]. Я не говорю о том, что уйти из карьеры навсегда, но хотя бы просто сделать паузу, посмотреть, подумать, а уже потом сделать выводы. Тем более у него такой сложный момент в жизни, поскольку он потерял отца. Вы поймите, столько выступать и так все в одночасье все завершить — тяжело", — добавил Шлеменко. 

Напомним, впервые Нурмагомедов выступил в лиге UFC в 2012 году. В 2018 он завоевал чемпионский пояс в легком весе, после чего провел три успешных поединка против Конора Макгрегора, Дастина Пуарье и Гэтжи. Победа над последним стала 29-й по счету в профессиональной карьере российского бойца.

Боец ММА и блогер Артем Тарасов заявил, что Нурмагомедов принял правильное решение, завершив карьеру на пике формы. По его словам, нужно вовремя уходить из спорта.
 

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