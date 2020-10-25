Отец-педофил снимал интимные ролики с детьми и животными в Британии

Брадфорд, 25 октября. Полицейские в Британии задержали мужчину за насилие над детьми. Во время обыска в доме у злоумышленника они обнаружили коллекцию интимных видео с участием куриц и других животных.

Сотрудники правоохранительных органов приехали домой к 37-летнему мужчине, проживающему в британском городе Брадфорд, чтобы задержать его. Злоумышленник подозревался в том, что он занимался распространением интимных видео, в которых принимали участие несовершеннолетние дети.

Они провели обыск у него дома и на компьютере мужчины нашли еще более экзотичные ролики, к созданию которых он привлекал не только своих детей, но также собаку и курицу. В одном из роликов последняя умирает. Это стало отягощающим обстоятельством в деле британца.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы и запретили заводить домашних животных.