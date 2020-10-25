Почти 50 партий Киргизии собираются бороться за места в парламенте

Бишкек, 25 октября. Центральная избирательная комиссия Киргизии получила уведомления от политических партий, которые намерены участвовать в повторных парламентских выборах. Среди них нет фракций, победивших в прошлый раз, сообщает местный ЦИК.

По информации комиссии, своих кандидатов в законодательное собрание республики представят 48 объединений. Предыдущее голосование считается нелегитимным. Повторно его планируется провести 20 декабря текущего года.

В новом списке отсутствуют две партии. Речь идет о тех, что набрали больше всего голосов 4 октября. Тогда заявки подавали 44 политобъединения, но зарегистрироваться удалось лишь 16.