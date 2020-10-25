Супруга Трампа проголосует на президентских выборах в США

Вашингтон, 25 октября. Жена американского лидера Мелания Трамп проголосует на президентских выборах в США. Она заявила, что приедет на избирательный участок непосредственно в день голосования.

Первая леди, чтобы изъявить свою волю, отправится в Палм-Бич (штат Флорида), где она прописана. Выборы президента Штатов назначены на 3 ноября. Дональд Трамп принял участие в досрочном голосовании 24 октября. Он приехал на избирательный участок без супруги. Мелания в тот день осталась в Белом доме.

Оппонентом Трампа является демократ Джо Байден. В день голосования американцы выберут также вице-президента, членов Палаты представителей, сенаторов, губернаторов и глав местных властей.