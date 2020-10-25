Фанатов умилило совместное фото дочерей Ксении Бородиной на отдыхе

Анкара, 25 октября. Телеведущая Ксения Бородина поделилась с фанатами в Instagram снимком дочерей на отдыхе. Поклонники признались, что кадр очень их тронул и умилил.

Ведущая проекта "Дом-2" активно делится с поклонниками снимками с семейного отдыха. Бородина демонстрирует купальники и коктейльные платья, показывает, как веселится в компании друзей и близких, в том числе дочерей Теоны и Марии.

В новом посте телеведущая опубликовала фотографию девочек в пляжных образах. Сестры в одинаковых купальниках с цветочным принтом позируют, обнявшись, на борту яхты.

"Сестренки навсегда", — подписала снимок Бородина.

Судя по комментариям, фанатов фотография растрогала.

"Такие разные и такие красивые"; "Какие же у вас они лапульки", — умилились поклонники.

Некоторые, однако, набросились на Бородину с критикой. Они решили, что звезда "фотошопит" не только свои снимки, но и фотографии детей.

"Зачем фотошопить детей?"; "Я тоже этого не понимаю. Ладно, фильтр, но лица-то зачем?" — возмутились они.

Бородина часто сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. Интернет-пользователи заметили, что звезда "Дома-2" за последние годы сильно изменилась. Некоторые считают, что она "фотошопит" селфи. А другие, как, например, пластический хирург Амжад Аль-Юсеф, считают, что телеведущая обращалась к специалистам. По мнению хирурга, Бородина, как минимум, изменила форму носа.