Пекин, 25 октября. Российские специалисты работают над созданием системы противовоздушной обороны, которая будет неуязвимой для противника. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu, передает "ПолитРоссия".

Китайские эксперты оценили потенциал российского зенитного ракетного комплекса средней дальности С-350 "Витязь", назвав его "убийцей крылатых ракет". По их данным, комплекс способен поражать объекты на расстоянии от 60 до 120 километров и на высоте до 30 километров.

Российский комплекс оснащен новейшей радиолокационной системой, которая способна обнаруживать даже баллистические ракеты противника. Эксперты отмечают, что С-350 будет поставляться на экспорт и станет серьезным конкурентом для китайских аналогов.

Аналитики Sohu уверены, что комплексы С-350, С-400 и С-500 позволят России создать трехуровневую оборонительную сеть, которая полностью защитит воздушное пространство страны.