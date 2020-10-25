Трамп упрекнул американские СМИ в сокрытии коррупционных схем Байденов

Вашингтон, 25 октября. Действующий американский президент Дональд Трамп упрекнул журналистов США в сокрытии информации о коррупционной деятельности семьи его оппонента на выборах главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома остался недоволен работой СМИ, которые нагнетают ситуацию вокруг коронавируса в США. Журналисты пытаются специально запугать население страны перед выборами главы государства, считает лидер.

Дональд Трамп подчеркнул, что подобными действиями американские СМИ могут скрывать коррупционные схемы его оппонента. Сейчас единственным изданием, которое сможет разоблачить демократа, стала газета New York Post, опубликовавшая материал о сыне Байдена.