Россияне перечислили особенности жизни в США в пандемию COVID-19

Москва, 25 октября. Жители Нью-Йорка почти три месяца соблюдали строгие меры по коронавирусу. Однако мегаполис продолжает привлекать российских туристов, которые поделились особенностями жизни в США во время пандемии.

Житель Санкт-Петербурга отметил, что при перелете в Нью-Йорк пограничники не задавали никаких вопросов. В самолете пришлось надеть защитную маску. Также россиянин заполнил бланк о состоянии здоровья, однако предъявить его не пришлось. Соблюдение двухнедельной самоизоляции после прилета никто не контролирует.

"Температуру при посадке и высадке не измерили. Во время полета заставили надеть маску, следят за этим не сильно", — поделился турист.

Граждане США соблюдают социальную дистанцию, пользуются антисептиками и носят защитные средства. Местные жители укажут на безответственность туриста, если тот решит прогуляться без маски. Огромным плюсом является отсутствие путешественников в популярных местах. Тест на коронавирус в Соединенных Штатах не требуют.