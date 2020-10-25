Следователи осмотрели дом и сейф убитого депутата Александра Петрова

Выборг, 25 октября. Снайпер мог быть исполнителем убийства отца бывшего гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова 24 октября в Выборгском районе Ленинградской области. Злоумышленник выстрелил в грудь 61-летнего депутата и предпринимателя.

5-tv.ru опубликовал запись, на которой видно, как сотрудники полиции взламывают сейф в доме убитого депутата Александра Петрова.

На месте происшествия в поселке Великое в доме погибшего работает следственная группа. Руководитель СУ СКР по Ленинградский области Сергей Сазин подтвердил, что местного депутата Александра Петрова убили из огнестрельного оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство по найму".

Одной из главных версий, как отметил руководитель СУ СКР по Ленинградский области, является "убийство по найму".