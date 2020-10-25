Миру предрекли сохранение активности коронавируса в ближайшие годы

Москва, 25 октября. Коронавирус не исчезнет в ближайшие годы. Такое мнение высказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

В последующие несколько лет медики все еще будут фиксировать случаи инфекции. Коронавирус никуда не денется, добавил российский инфекционист. По данным на 24 октября, в России выявили 16 521 новый случай коронавируса. Наибольшее количество новых пациентов зафиксировано в Москве.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса. Актуальную информацию о новой инфекции можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее заявил о планах ввести себе вакцину "Спутник V".