Эксперт назвал опасные диагнозы во время пандемии COVID-19

Москва, 25 октября. Многие россияне, у которых есть диагнозы, опасные во время пандемии коронавируса, оказались в группе риска из-за высокой нагрузки на систему здравоохранения.

Об этом рассказал Ura.ru заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

По словам Лильина, скорая помощь может не успеть к пациентам с инсультом или онкологией, которым нужна срочная госпитализация, или же вовсе отказаться от вызова. Это связано с нагрузкой на врачей, вызванной коронавирусом.

"Скорая помощь в России может не успеть приехать к тяжелым больным из-за нагрузки, вызванной коронавирусом. Пациентов с инсультом необходимо довезти до стационара в течение пяти-шести часов", — отметил врач.

Эксперт также добавил, что некоторые российские больницы не хотят принимать граждан с подозрением на инсульт. Лильин высказал предположение, что подобные ситуации связаны с плохой организацией работы здравоохранения на местах, поскольку "в регионах нет четкого понимания, кого куда везти".

Ранее врачи обнаружили у большинства зараженных коронавирусной инфекцией дефицит витамина D. По словам медиков, нехватка этого витамина в организме может повлиять на эффективность лечения при заражении COVID-19.

По мнению врачей центра имени Гамалеи, ситуация с коронавирусной инфекцией может стабилизироваться к лету 2021 года за счет вакцинации населения страны и усиления масочного режима.