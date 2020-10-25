Эксперт раскрыл негативные последствия самолечения COVID-19

Москва, 25 октября. Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев назвал последствия самолечения COVID-19, передает URA.RU.

Врач считает, что самолечение приведет к сбою в иммунной системе, пишет URA.RU.

"Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?" — заявил Щепеляев.

Врач особенно выделил антибиотик азитромицин, который доктора выписывают при коронавирусе, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. У людей без хронических болезней он может вызвать небольшую аллергическую реакцию.

Ранее врачи обнаружили у большинства зараженных коронавирусом дефицит витамина D. Он вызван недостаточным количеством солнечного света.