Азиза не включила Талькова и бизнесмена Григоряна в список своих женихов

Москва, 25 октября. Российская и узбекская певица Азиза показала видео со своими мужчинами. Поклонники удивились, что она не включила в список музыканта Игоря Талькова и бизнесмена Давида Григоряна.

Азиза опубликовала в Instagram трогательный ролик со словами благодарности тем, кто бы с ней рядом. Певица считается "сбежавшей невестой" России.

"Игорь Малахов, Олег Бескровный, Александр Бродолин. Спасибо за вашу любовь", — написала Азиза под постом.

У нее были серьезные отношения с несколькими мужчинами, но она так и не дошла до алтаря ни с одним из них. Азиза была беременна от Игоря Малахова, но в ночь гибели Игоря Талькова у нее произошел выкидыш. Даже такие прочные отношения, как у нее были с Малаховым, не выдержали это испытание, пара рассталась.

Один из последних романов Азизы с бизнесменом Григоряном тоже закончился некрасиво. На светской тусовке Григорян любезничал с молодой звездой "Дома-2" Яной Шафеевой. Когда об этом узнала 56-летняя Азиза, она отменила свадьбу с предпринимателем. Тот надеялся, что сможет растопить сердце певицы после совершенной им ошибки, но безрезультатно.

Азиза даже отказалась от шикарного свадебного платья, которое ей шили на заказ. Публичные признания Григоряна о том, что между ним и Шафеевой ничего не было, не изменили мнения певицы о бывшем женихе.