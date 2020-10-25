Протестующие Белоруссии грозят забастовками после «ультиматума» Тихановской

Минск, 25 октября. Срок так называемого "ультиматума" бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской истекает 25 октября. На 14.00 запланировано мероприятие "марш народного ультиматума".

Согласно требованиям митингующих, власти белорусского государства должны выпустить на свободу всех провокаторов, остановить "насилие" на улицах городов и сложить полномочия. В противном случае противники руководства страны обещают новую волну незаконных протестов и забастовок.

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что силовики сумеют справиться с несогласованными акциями, которые подготовили сторонники Тихановской. Его слова приводит РИА Новости. Против ряда провокаторов уже завели уголовные производства. 25 октября также должна была состояться громадная провластная акция, однако Лукашенко ее отменил.