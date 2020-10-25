Ольга Бузова оставила без внимания трек Давы о несчастной любви

Москва, 25 октября. Певица и телеведущая Ольга Бузова оставила без внимания трек своего молодого человека, рэпера Давида Манукяна. Блогер выпустил песню о несчастной любви, но, как заметили фанаты, его вторая половинка композицию проигнорировала.

Манукян, известный под псевдонимом Дава, опубликовал клип, на кадрах которого поет, находясь в машине, грустную песню. Поклонники тут же решили, что музыкальное произведение может быть творческим воплощением личной драмы блогера и Бузовой.

Фанаты засыпали пару вопросами, но Манукян не стал комментировать слухи о расставании. Тогда поклонники стали ждать реакции Бузовой, но ее также не последовало. Она никак не отреагировала на намек Давы.

"Все-таки разрыв?" — пишут пользователи в Сети.

Поклонники продолжают гадать: пара действительно расстается или подогревает интерес аудитории.

Отношения звездной пары недавно стали предметом шуток на шоу Comedy Club. Рэпер продемонстрировал ведущим и зрителям татуировку с именем Бузовой на запястье. Шоумены Павел Воля и Гарик Харламов едко заметили, что до отношений с певицей Манукяна толком никто не знал.

Шутка понравилась залу. Фанаты давно заметили, что Бузова всячески пиарит своего молодого человека: например, записывает с ним клипы, делает ролики для TikTok, публикует совместные фото с отдыха.