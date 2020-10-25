Онищенко привьется российским препаратом от коронавируса «Спутник V»

Москва, 25 октября. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко намерен сделать прививку от коронавируса.

Ему введут российский препарат "Спутник V". Онищенко прошел вакцинацию от гриппа еще в конце августа. По его словам, прошло достаточно времени, чтобы привиться от коронавирусной инфекции. Россия первой в мире зарегистрировала препарат против коронавируса "Спутник V".

Его разработали в центре Гамалеи. К тому же в РФ создают и ряд других вакцин от коронавируса. Например, препарат "Вектора" "Эпиваккорона", который в октябре получил регистрационное удостоверение.