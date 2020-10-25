Аналитики назвали популярные города РФ для встречи Нового года

Москва, 25 октября. Стали известны самые популярные города РФ для встречи Нового года, передает RT.

Как пишет издание, перечень городов назвали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Согласно их исследованию, много билетов было приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Также популярностью пользуются Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Как отмечают аналитики, средняя стоимость билета уменьшилась по сравнению с прошлым годом. В этом году она составляет 5,9 тысячи рублей. Тогда как в прошлом году средняя цена составляла 7,7 тысячи рублей.

Ранее 20% россиян заявили, что откажутся от новогодних вечеринок из-за пандемии коронавируса. Наиболее осторожны в этом отношении жители Московского региона и Северного Кавказа. Там этот показатель составляет 29% и 28% соответственно. При этом меньше всего беспокоятся жители Дальневосточного (14%) и Уральского (15%) федеральных округов.

До этого россияне рассказали, сколько должны длиться новогодние каникулы. 31% респондентов отметили, что 10 дней — это вполне достаточная продолжительность новогодних праздников. 18% считают, что выходные должны длиться от одного до трех дней. 9% респондентов указали, что хотели бы отдыхать в празднике одну неделю.