МЧС сообщило об операции по спасению моряков с танкера в Азовском море

Краснодар, 25 октября. Несколько вертолетов МЧС вылетели на поиски пропавших без вести моряков, пострадавших в результате аварии на танкере в Азовском море. Об этом "Звезде" сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

10 членов экипажа судна "Генерал Ази Асланов" удалось спасти, о местонахождении троих до сих пор ничего не известно. Поиски осложняют темнота, течение и сильный ветер на море, отметил Волынкин.

"Сейчас вылетел из города Керчи и работает вертолет МЧС России. В семь часов утра также планируется вылет вертолета МЧС России из города Геленджика со спасателями для организации поиска и спасения возможных пострадавших, а также осмотра места происшествия на предмет возможного разлива нефтепродуктов", — сообщил представитель МЧС.

Спасатели и правоохранительные органы также планируют организовать осмотр береговой линии. Состояние спасенных людей удовлетворительное, госпитализация никому из них не потребовалась.

Взрыв произошел на танкере, когда тот пустой направлялся в Ростов. Судно находилось в исправном состоянии, его недавно отремонтировали. Причину аварии еще предстоит выяснить, сам танкер отбуксировали на якорную стоянку, он находится на плаву.