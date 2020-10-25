Дядя Хабиба Нурмагомедова объяснил решение бойца уйти из UFC

Москва, 25 октября. Решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру в UFC не стало неожиданностью для его близких людей. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал дядя бойца Нурмагомед Нурмагомедов.

Нурмагомедов признался, что речь Хабиба после боя произвела большое впечатление на его родных. Они поддерживают его решение и считают поступок бойца достойным настоящего мужчины. После смерти отца спортсмен оказался перед сложным выбором. Он не хотел подвести поклонников, но при этом не мог заставить себя выйти в октагон.

"Он много думал об этом. Тогда и было принято решение. Он всем нам пообещал, что это будет последний бой. Потому что так будет правильно, все понимали это", — пояснил дядя спортсмена.

Сейчас все родные и близкие Хабиба Нурмагомедова с нетерпением ждут его дома. Для них он всегда был и будет настоящим чемпионом. Во вторник боец должен исполнить мечту покойного отца — возглавить рейтинг UFC вне категорий.

Победу спортсмена родные будут праздновать скромно и в кругу семьи. Они до сих пор не могут смириться со смертью Абдулманапа Нурмагомедова и переживают горе.

Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру UFC после победного боя против американца Джастина Гейджи. Эта победа стала для него 29 при нуле поражений.