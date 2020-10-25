Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Кабмин решил возместить банкам недополученные доходы по ипотеке

60

Кабмин решил возместить банкам недополученные доходы по ипотеке

Москва, 25 октября. Кабинет министров РФ решил возместить банкам недополученные доходы по ипотеке из-за кредитных каникул.

14 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года, а также возместить российским банкам сопуствующие расходы. Министерство финансов внесло соответствующий проект на рассмотрение кабмина.

"Решение правительства: принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении его пресс-службы.

Напомним, кабмин рассматривает возможность продления на следующий год доплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Как рассказал глава Минфина, средства есть в резервном бюджете.

Новости партнеров