Кабмин решил возместить банкам недополученные доходы по ипотеке

Москва, 25 октября. Кабинет министров РФ решил возместить банкам недополученные доходы по ипотеке из-за кредитных каникул.

14 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года, а также возместить российским банкам сопуствующие расходы. Министерство финансов внесло соответствующий проект на рассмотрение кабмина.

"Решение правительства: принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении его пресс-службы.

Напомним, кабмин рассматривает возможность продления на следующий год доплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Как рассказал глава Минфина, средства есть в резервном бюджете.