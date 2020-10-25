Названы простые способы борьбы с похмельем

Москва, 25 октября. Попытка избавиться от похмелья с помощью алкоголя может привести к опасным последствиям. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

Похмелье характеризуется интоксикацией организма. Прием алкоголя в таком состоянии может спровоцировать начало затяжного запоя. Лучше всего избавляться от похмелья с помощью контрастного душа, меняя температуру воды с горячей на холодную.

Необходимо помнить о питьевом режиме, так как алкоголь сильно обезвоживает организм. Для борьбы с похмельем поможет минеральная вода, которая выведет ph крови в сторону ощелачивания. В качестве завтрака подойдет слегка поджаренный омлет.

Плохой идеей во время похмелья станет употребление молока и кофе. Особенно это не рекомендуется людям со слабым желудком. После бурных выходных организм может нуждаться в витаминах.

"По возможности принять препараты, содержащие калий, магний. Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию", — пояснил нарколог.

Еще одним способом улучшить самочувствие являются прогулки на улице. Свежий воздух и ходьба помогут наполнить организм энергией.