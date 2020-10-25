Политэксперт Маркосян заявила об отказе Зеленского от мира в Донбассе

Киев, 25 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к достижению мира на Донбассе. Об этом в эфире программы "Голос Правды" заявила политический эксперт и блогер Елена Маркосян.

Зеленский не выполняет обещания, данные им во время выборов, заявила политолог. Приход нового президента к власти не изменил позицию киевского режима, так как почти все руководство страны осталось неизменным.

"Особенно на ключевых должностях; на тех постах, которые формируют идеологию решений, действий, заявлений и так далее. Там всё осталось как было", — пояснила Маркосян.

Эксперт считает, что единственным оружием против киевского режима является правда. По словам Маркосян, обнародование всех преступлений Украины приведет к многочисленным санкциям против нее со стороны стран-гарантов "Минских соглашений".