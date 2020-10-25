Топ-10 заказных убийств российских бизнесменов

24 октября под Выборгом был застрелен известный предприниматель и депутат местного городского совета Александр Петров. Бизнесмен был убит снайперским выстрелом в сердце около своего дома. Согласно информации следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области, основной версией является заказное убийство.

ФАН решил вспомнить похожие случаи и подготовил список из 10 недавних и наиболее резонансных убийств российских предпринимателей.

Бадри Шенгелия

В сентябре 2018 года во Всеволожском районе был убит предприниматель Бадри Шенгелия. Он проходил свидетелем по делу экс-сотрудника СКР Максима Максименко, обвиненного в получении взятки. Тело Шенгелии было обнаружено на Новоприозерском шоссе со следами огнестрельных ранений. По данным следователей, бизнесмен дал Максименко взятку в размере 50 тыс. долларов за возбуждение уголовного дела в отношении полицейских, которые незаконно изъяли у бизнесмена дорогостоящие часы.

Андрей Неколов

Буквально на днях был вновь арестован бизнесмен и политик Анатолий Быков, который подозревается в убийстве предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году. До этого Быков подозревался в организации двух убийств, теперь к ним добавилось третье.

Неколов был убит в центре Красноярска несколькими выстрелами из пистолета ТТ. Следователи полагают, что Быков заказал бизнесмена еще летом 2004 года. При этом киллер получил лишь пятую часть от обещанного вознаграждения.

Андрей Родионов и Юрий Краснопольский

В начале октября был задержан подмосковный бизнесмен Александр Дмитравцов, который подозревается в убийстве руководителя земельной палаты Звенигорода Андрея Родинова и застройщика Юрия Краснопольского. По данным следствия, мужчина их застрелил, а затем выбросил тела в колодец в Одинцово. По предварительной информации, поводом для разборок стал земельный участок, на котором находилась незаконная постройка.

Николай Леонов

Предприниматель Николай Леонов был застрелен у входа в свой торговый центр "Все" в поселке Поварово в Московской области. Убийцы в мотоциклетных шлемах поджидали его у входа, предварительно спрятав свой байк в тени. Они произвели два выстрела в голову и скрылись из виду. Согласно данным следствия, убийство бизнесмена заказала его гражданская супруга. В органах полагают, что она хотела заполучить большую долю в бизнесе супруга.

Андрей Бахарев

В мае прошлого года в Оренбурге были обнаружены тела директора филиала ООО «Газпромтранс» Андрея Бахарева, его супруги и водителя. Позже были опубликованы кадры с предполагаемыми преступниками. Трое неизвестных в черной одежде вышли из дома Бахарева, затем они провели некоторое время в припаркованном автомобиле, а позже скрылись с места преступления. Позже выяснилось, что группа злоумышленников причастна и к другим убийствам в городе.

Денис Чернов

В январе 2018 года оренбургские киллеры расправились с другим местным бизнесменом — Денисом Черновым. Предприниматель был зверски убит вместе с маленьким сыном в своем автомобиле — им нанесли более 20 ножевых ранений. Отец собирался вести ребенка в начальную школу. Убийцы облили его Land Cruiser горючим и подожгли, чтобы замести следы.

Денис Чернов занимался торговлей продуктами и оценкой пострадавших в ДТП автомобилей. Он числился владельцем двух фирм, которые выдавали микрозаймы. Однако и на этом не заканчивается список жертв оренбургской группировки.

Сергей Седых

Последней жертвой убийц из Оренбурга стал казанский бизнесмен Сергей Седых, который был совладельцем торговой площади в столице Татарстана. Его тело с признаками удушья нашли в мае 2020 года. После этого убийства правоохранительные органы сумели задержать подозреваемых. Ими оказалась группа людей из пяти человек, в которую входили и исполнители, и заказчики.

Роберт Туманян

Предприниматель был расстрелян около собственного подъезда в Мытищах в марте прошлого года. Согласно данным правоохранителей, перед убийством у Туманяна возник конфликт с несколькими мужчинами. Убийца выпустил несколько пуль в спину подмосковному бизнесмену. Мужчина занимался оптовой торговлей, по предварительным данным следствия, причина убийства — профессиональная деятельность.

Владимир Теплов

В феврале 2019 года в поселке Ванзеват Белоярского района Ханты-Мансийского АО было обнаружено тело местного предпринимателя Владимира Теплова. По данным следствия, к убийству причастен один из сотрудников фирмы Теплова. Согласно неофициальным данным, причиной убийства стали невыносимые условия труда на рабочем месте. Местные СМИ сообщали, что бизнесмен якобы "морил голодом" и избивал своих работников.

Роман Сандалов и Александр Баченин

В убийстве дальневосточного предпринимателя Сандалова подозревается экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Сандалов привозил металл на предприятие Фургала "МИФ-Хабаровск". По словам родственника убитого, ему однажды не заплатили за груз, и он решил забрать металл. Однако за это решение он в итоге поплатился жизнью в октябре 2004 года.

В одном из интервью мать Сандалова говорила, что незадолго до смерти Романа произошел похожий случай. Еще один предприниматель, Александр Баченин, который поставлял метал фургаловскому предприятию "МИФ", погиб при странных обстоятельствах.

"Вроде как он тоже занимался металлом, и ему тоже так же несправедливо не заплатили. И он выпивши был, на подножку машины встал и начал что-то доказывать. А машина была самосвал, металл возили. И он одной рукой держался, а другой размахивал — и его столкнули, он попал под этот же самосвал. И никакого следствия не было. Похоронили — и все", — говорила женщина в беседе с РЕН-ТВ.

В июле этого года Сергей Фургал был задержан. Его подозревают в покушении на убийство и убийстве.