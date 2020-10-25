Онищенко: Заболеваемость COVID-19 в РФ может пойти на спад до конца года

Москва, 25 октября. Россияне должны соблюдать противоэпидемические меры. В этом случае заболеваемость COVID-19 в стране может пойти на спад до конца 2020 года, заявил ТАСС депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По словам парламентария, речь идет о социальном дистанцировании и использовании средств индивидуальной защиты. Важно также перевести людей на удаленный режим работы. Еще один фактор, способный повлиять на снижение заболеваемости, — прививки для населения.

"Масштабированное производство коронавирусной вакцины и прививки прежде всего старшего поколения, которое сегодня является самой уязвимой группой по медицинским показаниям, — вот третья специфическая профилактика, которая может эту вспышку завершить уже в конце этого — начале следующего года", — подчеркнул Онищенко.

Прогноз о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ ранее озвучил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он считает, что это произойдет в феврале — марте 2021 года.