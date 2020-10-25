Власти Сахалина выплатят по 10 тысяч рублей жителям затопленных домов

Южно-Сахалинск, 25 октября. Власти Сахалина окажут финансовую поддержку жителям затопленных из-за непогоды домов. Каждый из них получит по 10 тысяч рублей, заявил в Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.

В Смирныховском районе острова в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий непогоды. Их, по данным ТАСС, контролирует заместитель председателя правительства региона Владимир Сидоренко.

В правительстве области рассказали, что Сидоренко встретился с пострадавшими жителям. Он выяснил, что подтопило только частные дома.

"Из муниципального бюджета жители затопленных домов получат по 10 тысяч рублей на человека – до 50 тысяч рублей на семьи. Смирныховцам, чье имущество пострадало незначительно, выплатят по 5 тысяч рублей на человека", – сказано в сообщении правительства.

Для пострадавших организуют просушку помещений. К откачке воды из затопленных домов уже приступили.

В субботу, 24 октября, в Смирныховском районе Сахалинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В трех населенных пунктах района из-за непогоды и подъема воды в реках подтопило дома.