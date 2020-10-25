Сборку высокоскоростных поездов начнут в Свердловской области

Верхняя Пышма, 25 октября. Опытный образец высокоскоростного состава произведут в России к 2023 году. ОАО "РЖД", Группа Синара, концерн "Сименс АГ" и "Уральские локомотивы" заключили соответствующий договор, передает URA.RU.

Новые поезда будут развивать скорость до 360 километров в час. Производственный комплекс для их создания построят в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. К 2025 году планирует массовое производство таких составов, испытание которых начнется в столичных городах.

"Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом значительно уменьшится: с четырех до двух-двух с половиной часов. При таком сокращении скорости качество жизни россиян существенно улучшится", — отметил президент "Сименс" в России Александр Либеров.

Бюджет производства составляет 10-12 млрд рублей. По словам президента Группы Синара Дмитрия Пумпянского, "реализация этого проекта выведет отечественное железнодорожное машиностроение на качественно новый уровень".