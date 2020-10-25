Автоэксперты перечислили пять главных принципов выбора зимних шин

Москва, 25 октября. Провести замену летней резины на зимнюю нужно до начала декабря. При этом необходимо ориентироваться на погоду в регионе, рассказали автоэксперты "Российской газете".

Когда температура воздуха становится ниже шести градусов Цельсия, летние шины начинают быть уже не такими эффективными, рассказали специалисты. Владельцу авто при выборе размера резины необходимо обратить особое внимание на инструкцию по эксплуатации транспортного средства.

При выборе между "липучкой" и шипованной резиной следует учитывать условия их применения. В городе лучше отдать предпочтение резине без шипов. В условиях бездорожья помогут шипы на резине. Эксперты порекомендовали выбирать шины, производителями которых являются северные страны.