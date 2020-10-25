Культовой передаче «Поле чудес» 30 лет

Москва, 25 октября. Премьерный выпуск капитал-шоу "Поле чудес" появился 25 октября 1990 года. С тех пор передача обрела статус легендарной, а ее бессменный ведущий Леонид Якубович — зрительскую любовь, пишет "Комсомольская правда".

"Поле чудес" является российским аналогом американского шоу "Колесо Фортуны". Сейчас зритель не может себе представить выпуск "Поля" без Якубовича и его веселых шуток. Однако первым ведущим передачи стал Владислав Листьев. Якубович сменил его 1 ноября 1991 года и до сих пор ведет капитал-шоу.

Каждую пятницу Якубович ждет в студии игроков, которые должны угадать слова, спрятанные на табло. Шоу состоит из трех раундов, в финале победитель должен пройти "суперигру" и получить главный приз. Часто таким призом становится новенький автомобиль. Чтобы принять участие в "Поле чудес", нужно отправить в редакцию шоу неординарный кроссворд.

Примечательно, что все участники программы приезжают не с пустыми руками. Каждый хочет подарить ведущему оригинальные, национальные и вкусные гостинцы. Подарков привозят так много, что для них был создан специальный музей "Поля чудес".

Передача пользуется успехом у зрителей и гостей уже 30 лет.