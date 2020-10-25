Мать Тимати объяснила «угрюмость» дочери музыканта

Москва, 25 октября. Шестилетняя дочь рэпера Тимати всегда на фотографиях выглядит серьезной. Мать музыканта Симона Юнусова объяснила, с чем связана неприветливость внучки.

Женщина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию сына. Тимати держит на руках свою дочь Алису. Снимок был сделан в первый день рождения девочки — 19 марта 2015 года. Юнусова в подписи к фото заметила, что фанаты нередко спрашивают рэпера, почему его дочь такая "угрюмая". Комментаторы уверены, что ребенок обделен вниманием.

Однако бабушка Алисы опровергла эти домыслы. По ее словам, девочка всегда была серьезной и сосредоточенной.

"При всей своей общительности, Алиса — интроверт, иногда мне хочется, чтобы она воспринимала жизнь легче, но все мы разные, тем и интересны", — написала Симона Юнусова.

Также женщина сделала замечания комментаторам, которые формируют поспешные выводы. По ее мнению, нужно знать человека лично, чтобы рассуждать о характере или проблемах в жизни.

Алиса родилась в браке Тимати с моделью Аленой Шишковой. Однако Алиса не единственная дочь музыканта. У него есть младший сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Недавно звездная пара подала на развод, а Тимати решил поучаствовать в популярном реалити-шоу "Холостяк".