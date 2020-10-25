Переболевшая COVID-19 Семенович снялась обнаженной во время отдыха в Сочи

Москва, 25 октября. Певица Анна Семенович снялась обнаженной во время отпуска в Сочи. Видео артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На кадрах можно увидеть, как звезда лежит на массажном столе, а на фоне работает мастер мужского пола.

Российская исполнительница назвала процедуру и полуторачасовой сон лучшим лекарством и отдыхом после солнечных ванн. Семенович продолжает отдыхать в роскошном отеле города-курорта Сочи, куда она приехала после получения отрицательного теста на наличие коронавируса в организме.

О заражении артистки стало известно несколько недель назад. О своем заболевании Семенович рассказала в социальной сети. Однако реакция пользователей Instagram поразила певицу. Многие обвинили ее во лжи, заявив, что пост про COVID-19 "проплаченный".

Сама 40-летняя исполнительница рассказала, что ей повезло, так как серьезных проблем со здоровьем она испытывала. По ее словам, ощущалась только слабость и небольшое недомогание. Семенович не стала придерживаться постельного режима во время болезни: она постоянно передвигалась по квартире. В ее Instagram-аккаунте то и дело появлялись фотографии и видеозаписи "карантинного быта". Так, например она опубликовала фотографию в костюме медсестры.