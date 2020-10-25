Состояние богатейшего жителя Европы выросло на 8 млрд долларов за неделю

Париж, 25 октября. Владелец компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю стал богаче на 8 млрд долларов. Он уже был признан самым богатым европейцем, а теперь стал еще богаче, передает Forbes.

Неделей ранее компания Арно объявила о восстановлении после пандемии коронавируса. После этого цена на акции LVMH стала стремительно расти. Рост стоимости ценных бумаг с 15 по 22 октября составил шесть процентов.

Однако 15 октября компания впервые с начала года заявила об уменьшении выручки на 21 процент. Выручка от продажи косметики и аксессуаров, выпускаемых под брендами LVMH, в третьем квартале оказалась ниже прошлогодней.

Вместе с этим на 12 процентов поднялась сумма выручки от продажи одежды и кожаных изделий. Компания LVMH является владельцем таких брендов, как Bulgari, Guerlain, Dom Pérignon Louis Vuitton и Dior.