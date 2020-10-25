Фанатов Ани Лорак восхитила ее фигура в обтягивающем спортивном комбинезоне

Москва, 22 октября. Певица Ани Лорак решила продемонстрировать подписчикам страницы в социальной сети Instagram свою фигуру в обтягивающем спортивном комбинезоне. Фанаты признались, что артистка своим внешним видом мотивирует их на занятия спортом.

На одном снимке Лорак стоит рядом с беговой дорожкой и велотренажером. Она изображена в черном комбинезоне, верхняя часть которого выгодно оголила грудь певицы. Лорак положила руку на пояс, чем подчеркнула свою талию.

На втором снимке – исполнительница запечатлена в движении. Подписчики смогли увидеть заднюю часть наряда. Спина женщины оказалась практически обнаженной. Кроме нее в зале больше никого не видно. В подписи под снимком артистка намекнула, что занимается фитнесом в начале дня.

"В новый день с новыми силами!" – написала певица.

Публикация Ани Лорак очень быстро "обросла" комментариями поклонников. Один из них признался, что никак не может налюбоваться фигурой артистки. Некоторые фанаты попросили снять на видео тренировку, чтобы заниматься вместе с кумиром.

"Фигура бомбическая", – отметил еще один комментатор.

Недавно Лорак показалась перед подписчиками в брутальном наряде. Она надела для фотосессии кожаную косуху, спортивные штаны и кроссовки. Поклонники заявили, что в таком образе певица выглядит помолодевшей.