ЦПВС зафиксировал обстрелы со стороны радикалов в Идлибе

Дамаск, 25 октября. В Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 32 обстрела со стороны радикалов, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия", — сообщает ЦПВС.

Ранее корреспонденты ФАН побывали в сирийской Пальмире спустя три с половиной года после освобождения от террористов и убедились в том, что в городе окончательно воцарились мир и спокойствие.

1 Организация запрещена на территории РФ.