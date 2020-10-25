Депутаты Рады готовят законопроект по взысканию миллиардов долларов с РФ

Киев, 25 октября. Украина хочет взыскать с России деньги за "нанесенный ущерб". Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывают депутаты Рады, заявила во время киевского форума по безопасности глава партии "Голос" Кира Рудик.

Киев, по словам политика, может запросто "насчитать" компенсацию. Ее сумма составит миллиарды долларов.

"Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", – подчеркнула Рудик.

Депутат отметила, что не требовать компенсацию – настоящее преступление. При этом она затрудняется сказать, какой именно должна быть сумма – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов.

Власти Украины ранее неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия эти обвинения называет неприемлемыми.