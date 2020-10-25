Скрытая угроза: восемь продуктов, вызывающих преждевременное старение кожи

Москва, 25 октября. Качество питания напрямую влияет на процесс старения организма. Чтобы избежать появления преждевременных морщин и проблем со здоровьем, авторы издания Sabah назвали восемь продуктов, от которых лучше отказаться.

Список возглавил сахар, который может спровоцировать повреждение липидов и белков в организме, что чревато появлением морщин и потерей упругости кожи.

Консервы, маргарин, жареная пища и фастфуд содержат в себе трансжиры, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление жареного картофеля приводит к повреждению клеток кожи.

Любимый многими утренний напиток — кофе, вызывает обезвоживание организма, что провоцирует старение кожи. К этой же категории "опасных" продуктов относятся колбасы, сосиски и соль.

Возрастные изменения кожи провоцирует пряная еда, поскольку она негативно влияет на кровеносную систему организма. Мясо, приготовленное на углях, включая шашлык, также вызывает преждевременное старение кожных покровов.