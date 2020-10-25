Военные РФ провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Алеппо

Дамаск, 25 октября. Российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Абу Джрейн провинции Алеппо, сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В ходе гуманитарной акции нуждающимся сирийцам было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,6 тонны.

С начала урегулирования сирийского конфликта военнослужащие РФ провели в ближневосточной стране уже 2 604 гуманитарных акции. Общий вес выданной гумпомощи превысил 4,4 тыс. тонн.

Ранее специальные корреспонденты ФАН в Сирии рассказали о выдаче гуманитарной помощи в провинции Хама. Как они отмечают, сирийские дети благодарят Россию за оказанную помощь.