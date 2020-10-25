Трамп: республиканцы могут вернуть контроль над Палатой представителей США

Вашингтон, 25 октября. Республиканцы могут вернуть под свой контроль Палату представителей США, где в настоящее время подавляющее большинство принадлежит демократам. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Washington Post.

Своей точкой зрения американский президент поделился во время закрытого мероприятия при участии спонсоров Республиканской партии США. Об этом рассказал один из присутствовавших на встрече, чье имя не разглашается.

"На самом деле я думаю, что с Сенатом (Прим. ред. — дела обстоят) сложно... Я не могу помогать некоторым из них. Я не хочу помогать некоторым из них", — заявил Трамп.

Речь идет о ряде законодателей из партии республиканцев, которых политик якобы не хочет поддерживать в верхней палате Конгресса. Вместе с этим представитель Национального комитета республиканцев Сената Джесси Хант назвал сведения недостоверными. По его словам, об отличных партнерских отношениях между Сенатом и Трампом говорит факт скорого утверждения верхней палатой третьего человека, чью кандидатуру предложил Трамп на место в Верховном суде.